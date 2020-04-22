2020-04-22T14:16:19+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 22 апреля 2020 года составило 14 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 22 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администарция краяФото: администарция края
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На Кубани умерли еще три человека с подтвержденным коронавирусом. Случаи были зафиксированы в Краснодаре, Лабинском и Ейском районах. Таким образом, общее число умерших от инфекции возросло до 14.

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Первый летальный случай зафиксирован в Лабинском районе. 54-летний врач-реаниматолог был госпитализирован в местную ЦРБ 6 апреля с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония. Тест на коронавирус показал положительный результат. 12 апреля его подключили к аппарату ИВЛ. Затем перевели на лечение в краевую больницу. Но спасти его не удалось.

- Второй смертельный случай зафиксирован в Ейском районе. 73-летняя женщина поступила в местную ЦРБ 3 апреля. У нее была подтверждена новая опасная инфекция. Пациентку перевели в реанимацию, где она умерла, - отметили в администрации края.

Третья смерть произошла в Краснодаре. 85-летний мужчина лечился из-за ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, сахарного диабета. 17 апреля у него нашли инфекцию. Мужчину перевели в реанимацию. 21 апреля пациент скончался.

Напомним, за последние сутки на Кубани выявили 20 новых случаев кoрoнавируса. Среди заболевших 11 женщин и 9 мужчин. Возраст пациентов разный - от 20 до 84 лет. Все они контактировали с ранее заболевшими. Всего на Кубани 481 пациент с COVID-19, в том числе 37 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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