2020-04-22T13:52:32+03:00
Общество

Кадастровая палата Кубани предупредила о мошенниках с сайтов-двойников

Они предлагают онлайн-услуги по предоставлению сведений из ЕГРН
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В период самоизоляции стало больше сайтов-двойников, копирующих сайты Федеральной кадастровой палаты и Росреестра. Они активно предлагают онлайн-услуги по предоставлению сведений из ЕГРН. Нередко они заявляют, что могут действовать от лица ведомств и имеют схожие символику и названия.

Но только сайты kadastr.ru и rosreestr.ru являются официальными. Уполномоченных представителей и посредников эти государственные структуры не имеют.

- Выписки сведений, которые граждане заказывают на сайтах-двойниках, являются неофициальными и недостоверными, - отметили в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Сейчас сведения ЕГРН можно получить на официальном онлайн-сервисе Федеральной кадастровой палаты. Выписки заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав. Сведения предоставляются в течение 5–8 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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