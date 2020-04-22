На Кубани по решению суда принудительно госпитализировали 10 человек с подозрением на новую инфекцию
В суды Краснодарского края поступило 13 дел по административным искам Роспотребнадзора к 15 гражданам о принудительной госпитализации в медучреждения. У них заподозрили наличие короновирусной инфекции.
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Дела поступили в Динской, Выселковский, Кореновский, Туапсинский районные суды и в Туапсинский городской суд. 10 человек по решению суда были подвергнуты принудительной госпитализации.
- Остальные граждане, к которым были предъявлены иски, добровольно легли в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Напомним, в Краснодарском крае умерли еще три человека с коронавирусом. Случаи были зафиксированы в Краснодаре, Лабинском и Ейском районах. Таким образом, общее число умерших от инфекции в регионе возросло до 14.
ИСТОЧНИК KP.RU
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