2020-04-22T13:27:36+03:00
Общество

В Краснодаре почти готова новая школа по улице Красных Партизан

Рабочий процесс идет в соответствии с санитарными требованиями
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Постановлением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева строительство социальных объектов возобновили с 18 апреля. Работы идут в строгом соответствии с санитарными требованиями.

- Финансирование строительства предусмотрено подпрограммой «Жилище» краевой госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Школа по улице Красных Партизан готова на 90%. Все корпуса полностью возведены, уже подключили коммуникации. Продолжаются отделочные работы и благоустройство территории. На первом этаже завершили предчистовую отделку, на втором и третьем этажах завершают чистовую отделку, оборудуют санузлы. На территории школы укладывают тротуарную плитку.

Работы идут по графику. Полностью завершить их планируют к середине июля. После этого стартует подготовка школы к приему учеников.

На стройплощадке выполняют все санитарные требования. Сотрудникам измеряют температуру, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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