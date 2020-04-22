2020-04-22T13:48:00+03:00
Общество

В Сочи задержали полицейского при получении взятки в 2 миллиона рублей

Деньги предназначались для увода от уголовной ответственности за сбыт наркотиков
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Полицейский в Сочи задержан при получении крупной взяткиПолицейский в Сочи задержан при получении крупной взяткиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Сочи службой собственной безопасности ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками отделения «М» УФСБ по Сочи при получении взятки задержан майор полиции.

- Старший оперуполномоченный отделения по обслуживанию Хостинского района Отдела контроля за оборотом наркотиков УВД Сочи получил в качестве взятки 2 миллиона рублей, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона, – Эти деньги сотрудник МВД взял, чтобы увести обвиняемого от уголовной ответственности по статье за наркотики».

Полицейский служит в органах уже 16 лет. Он был задержан в момент передачи ему денег.

Статья 228.1 УК РФ, на которую страж порядка обещал закрыть глаза, предусматривает наказание за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Теперь же судить будут и самого полицейского – за взятку.

Следственным отделом по Адлерскому району Сочи СУ СК России по Краснодарскому краю по факту взятки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Сочи задержали полицейского при получении взятки в 2 миллиона рублей
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