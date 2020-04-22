В Новороссийске приведут в порядок дорожную разметку

22 Апр 2020 2020-04-22T13:49:38+03:00

Сейчас выполнено 38 процентов от общего объема работ

Изменить размер текста: A A

Во всех районах Новороссийска приводят в порядок дорожную и пешеходную разметку. Планируют обновить 52 тысячи квадратных метров на 108 улицах.

- Уже выполнено 38 процентов от общего объема работ. Полностью приведут в порядок дорожную разметку к 31 мая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

На тех улицах, которые ремонтируют по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», новая разделительная разметка наносится с применением термопластика. По словам специалистов, он надежнее обычной краски.

Обновление дорожной разметки проводится в ночное время, чтобы не создавать помех участникам дорожного движения. Рабочие соблюдают все меры безопасности, введенные на период карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU