В Сочи участились аварии, которые происходят по вине пешеходов
В Сочи участились случаи ДТП по вине пешеходов, которые переходят проезжую часть в неустановленном месте.
- За три месяца 2020 года в Сочи произошло 37 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 31 человек пострадал, семь - погибли. В том числе, по вине самих пешеходов произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых пятеро погибли и 10 человек получили ранения различной степени тяжести, - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковник полиции Эдуард Санников.
Как сообщалось ранее, в ночь на 19 апреля в Сочи автомобиль сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу вне «зебры»
ИСТОЧНИК KP.RU