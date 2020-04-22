2020-04-22T13:54:00+03:00
Общество

В Сочи участились аварии, которые происходят по вине пешеходов

За три месяца на дорогах курорта 31 человек получил травмы, семеро погибли
Юлия БАРАНОВА
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Полицейские составляют на пешеходов-нарушителей административный материал. Фото отделения по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по городу СочиПолицейские составляют на пешеходов-нарушителей административный материал. Фото отделения по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по городу Сочи
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В Сочи участились случаи ДТП по вине пешеходов, которые переходят проезжую часть в неустановленном месте.

- За три месяца 2020 года в Сочи произошло 37 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 31 человек пострадал, семь - погибли. В том числе, по вине самих пешеходов произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых пятеро погибли и 10 человек получили ранения различной степени тяжести, - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковник полиции Эдуард Санников.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 апреля в Сочи автомобиль сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу вне «зебры»

ИСТОЧНИК KP.RU

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