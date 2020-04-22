2020-04-22T14:44:18+03:00
Происшествия

Пырнул ножом, сообщил в полицию и сбежал: на Кубани осудили убийцу 22-летнего парня

Мужчина приревновал к нему свою супругу
Виталий КАРНАУХ
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Василию Мамонтову предстоит отсидеть в тюрьме 7 с половиной лет.Василию Мамонтову предстоит отсидеть в тюрьме 7 с половиной лет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь на 11 ноября прошлого года житель станицы Краснооктябрьской, 38-летний Василий Мамонтов, вернулся домой после длительной командировки. Жена в поздний час не спала, планировала пойти к подруге на день рождения. Живет недалеко, дружат давно, почему бы не пойти? Василий отпустил супругу, но спать не ложился – ждал ее возвращения.

Спустя время сам отправился за родственницей. По пути встретил 22-летнего парня, с которым она часто общалась в его отсутствие, была в близких отношениях.

- Между мужчинами произошла ссора, которая впоследствии перешла в драку. Мамонтов ударил ножом оппонента в грудь, после чего молодой человек скончался на месте, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК региона.

После произошедшего Василий рассказал по телефону полицейским о случившемся и сбежал с места. Но следователям удалось найти и задержать убийцу. В среду, 22 апреля, стало известно, что Василия Мамонтова по 105 статье УК РФ осудили на 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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