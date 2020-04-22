В Краснодаре коммунисты организовали акцию, несмотря на карантинный запрет

22 Апр 2020 2020-04-22T16:16:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На нескольких краснодарских коммунистов правоохранители составили протоколы об административном правонарушении. Несмотря на карантинные меры – запрет на проведение мероприятий – представители партии собрались у памятника Ленину в Краснодаре для возложения цветов в честь 150-летия вождя.

- Как коммунист и журналист я решил написать репортаж о возложении цветов, которые решили возложить наши товарищи в Вишняковском сквере, но правоохранители решили составить на нас протоколы, - заявил секретарь Краснодарского крайкома КПРФ Александр Сафронов.

Видимо, даже социальная дистанция в 2 метра не избавила коммунистов от ответственности. А эксперты считают, что в таких действиях возможны признаки провокаций и пикетов.

- Подобные мероприятия политической направленности во время карантина могут крайне негативным образом сказаться на репутации партии, - считает руководитель «Центра политических исследований и технологий» Григорий Киселев. – Активисты КПРФ говорят, что помогают пожилым, но нужна ли помощь нарушителей тем, кто больше всех страдает от вируса?

ИСТОЧНИК KP.RU