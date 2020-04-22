В центре Сочи разбился эксклюзивный спорткар

22 Апр 2020 2020-04-22T15:58:59+03:00

По счастливой случайности в аварии никто не пострадал

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В центре Сочи, в Завокзальном микрорайоне разбились спорткар Dodge Viper. Авария произошла утром 22 апреля в переулке Дагомысский.

- Водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля над транспортным средством. В конце концов, он потерял управление и врезался в бордюр, - сообщил «КП»-Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. - В аварии пострадавших нет.

Как видно на фото, выложенных в соцсетях, спорткар также задел дерево.

Ранее сообщалось, что в Сочи женщина погибла в автомобиле, который упал в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU