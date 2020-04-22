В центре Сочи разбился эксклюзивный спорткар
В центре Сочи, в Завокзальном микрорайоне разбились спорткар Dodge Viper. Авария произошла утром 22 апреля в переулке Дагомысский.
- Водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля над транспортным средством. В конце концов, он потерял управление и врезался в бордюр, - сообщил «КП»-Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. - В аварии пострадавших нет.
Как видно на фото, выложенных в соцсетях, спорткар также задел дерево.
Ранее сообщалось, что в Сочи женщина погибла в автомобиле, который упал в кювет.
ИСТОЧНИК KP.RU