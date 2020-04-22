2020-04-22T16:55:38+03:00
Происшествия

На Кубани будут судить пару серийных воров, совершивших 14 краж

Им грозит до 5 лет тюрьмы
Виталий КАРНАУХ
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На Кубани будут судить пару серийных воров, совершивших 14 краж.На Кубани будут судить пару серийных воров, совершивших 14 краж.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный отдел полиции Курганинского района завершил расследование уголовного дела в отношении местных жителей – 35-летнего мужчины и его 31-летней сожительницы. Их обвиняют в серии краж.

Правоохранители установили, что четыре месяца подряд фигуранты совершали воровские набеги на магазины, подъезды домов и хозпостроки. Общая сумма украденных товаров превысила 140 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД региона отмечают, что злоумышленники в течение нескольких дней воровали химикаты из местного магазина в станице Михайловской. Мужчина прятал товары под одежду, а женщина в свою дамскую сумочку. Найти их правоохранители смогли благодаря камерам видеонаблюдения, которые и зафиксировали одну из подобных краж.

- Сотрудники полиции задержали обвиняемых в их доме. В ходе расследования было установлено, что они причастны к 14 правонарушениям. Похищенное имущество они продали, деньги потратили, - говорят в ГУ МВД.

Сейчас уголовное дело с обвинительными доказательствами направлено в суд. Серийным ворам грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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