2020-04-22T17:52:41+03:00
Общество

В Сочи выявили более 1 тыс. нарушителей карантина

10 тысяч жителей курорта получили предупреждения от Роспотребнадзора
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи за соблюдением режима карантина ежедневно следят 120 мобильных отрядов самоконтроля. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ»В Сочи за соблюдением режима карантина ежедневно следят 120 мобильных отрядов самоконтроля. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ»
Изменить размер текста:

В Сочи за соблюдением режима карантина ежедневно следят 120 мобильных отрядов самоконтроля. Об административной ответственности жителей предупреждают полицейские, росгвардейцы, казаки и представители муниципалитета.

- С начала апреля мониторинговые группы выявили более 1 тысячи нарушителей. Ещё порядка 10-ти тысяч горожан получили предупреждения от Роспотребнадзора. При дальнейшем игнорировании карантина на них будут составляться административные протоколы, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

По данным пресс-службы, на курорте усилена работа мобильных отрядов самоконтроля. К мониторинговым группам присоединились общественники, спортсмены, депутаты, деятели культуры, руководители предприятий, журналисты и педагоги. Они напоминают жителям о мерах профилактики коронавируса и важности соблюдения режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24