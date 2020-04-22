В Сочи выявили более 1 тыс. нарушителей карантина

22 Апр 2020 2020-04-22T17:52:41+03:00

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В Сочи за соблюдением режима карантина ежедневно следят 120 мобильных отрядов самоконтроля. Об административной ответственности жителей предупреждают полицейские, росгвардейцы, казаки и представители муниципалитета.

- С начала апреля мониторинговые группы выявили более 1 тысячи нарушителей. Ещё порядка 10-ти тысяч горожан получили предупреждения от Роспотребнадзора. При дальнейшем игнорировании карантина на них будут составляться административные протоколы, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

По данным пресс-службы, на курорте усилена работа мобильных отрядов самоконтроля. К мониторинговым группам присоединились общественники, спортсмены, депутаты, деятели культуры, руководители предприятий, журналисты и педагоги. Они напоминают жителям о мерах профилактики коронавируса и важности соблюдения режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU