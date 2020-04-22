В Новороссийске два мужчины вымогали деньги у полицейских, грозя опубликовать в соцсетях видеозапись

22 Апр 2020 2020-04-22T17:58:32+03:00

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Эта история тянется еще с 2017 года. Тогда в октябре двое новороссийцев решили подставить местных полицейских, а после – планировали получить от них деньги за неразглашение.

Несколько раз один из фигурантов сообщал в территориальные отделы полиции о том, что увидел подозрительный автомобиль. В то же время второй обвиняемый находился в этом автомобиле и притворялся пьяным. Приезжавшие неоднократно правоохранители не установили признаков административного правонарушения; со спокойной душой отправлялись обратно в отдел.

- После этого злоумышленники требовали у них деньги, а в случае отказа угрожали опубликовать в соцсетях видеозапись с регистратора, которая подрывала их репутацию, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК региона.

То есть шантажировали тем, что распространят их якобы бездействие. Правоохранителям ничего не оставалось делать, как передать необходимо сумму вымогателям. Таким образом обвиняемые получили от них 300 тысяч рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в СУ СК по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU