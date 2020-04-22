В сочинском цирке на карантине находятся две слонихи, лошади и верблюды

22 Апр 2020 2020-04-22T19:13:51+03:00

В сочинском цирке на карантине находятся две слонихи. Фото: с сайта sochistream.ru

Животные каждый день репетируют и гуляют в цирковом дворике

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В Сочинском цирке до объявления карантина слонихи успели дать всего два представления. А потом животные вместе с артистами ушли на режим самоизоляции. Теперь две слонихи принимают солнечные ванные в цирковом дворике и поддерживают форму занятиями на арене.

Слонихи – официально животные «Росгосцирка», им обеспечено государственное довольствие. В рационе великанов арены: каши и молодой бамбук.

- В самоизоляцию отправилась и цирковая труппа, а это более чем четыре десятка людей. Основная масса артистов разлетелась по домам. В Сочи сейчас остались только дрессировщики и те, кто занимается непосредственным уходом за животными, включая ветеринарного врача. Живем дружно. Не унываем. Готовимся к встрече со зрителями, - цитирует заслуженного артиста России, выхода из цирковой династии Корниловых Андрея Дементьева-Корнилова ресурс «СочиСтрим».

Кстати, животных в труппе много. Кроме двух слоних, еще 12 лошадей, три пони, три верблюда, лама, козел и 10 собак. Прогулочный дворик в сочинском цирке постоянно занят, так как четвероногие артисты должны бывать на солнце ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU