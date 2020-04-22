В порт Новороссийска на временную стоянку прибыл парусник «Крузенштерн»

22 Апр 2020 2020-04-22T20:10:37+03:00

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В среду, 22 апреля, в новороссийский морской порт прибыл учебный парусник «Крузенштерн». Это один из трех кораблей, отправившихся в кругосветную экспедицию. Меропрятие посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 200-летию открытия Антарктиды.

Парусник вышел в открытую воду 7 декабря 2019-го. Но планы посетить более 50 портов различных континентов скорректировал коронавирус. Моряков не пустили в Израиль и Марокко, пишет портал «Южные дела».

На временную стоянку корабль прибыл в Новороссийск. В память о воинах, погибших в Черном море в годы Великой Отечественной войны, экипаж спустил траурный венок с парадного трапа корабля. Из-за действия карантина на территории Краснодарского края моряки не смогут пройти по улицам города-героя, выйти к жителям.

Отметим, что знаменитому паруснику 94 года, его строили в Германии. В 1946 году судно передали Советскому Союзу. Его длина составляет 114 метров, а ширина – 114.

Судно «Крузенштерн» длиной 114 метров и шириной 14 метров. Его построили в 1926 году в Германии. Затем в 1946 году после Второй мировой войны парусник передали СССР. С 1965 года парусник используют в образовательных целях.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что в Новороссийск прибудет учебный парусник «Крузенштерн», который не пустили в Израиль из-за коронавируса. Барк вынужден свернуть с трансатлантического пути.

ИСТОЧНИК KP.RU