Ученые в Германии выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа

23 Апр 2020 2020-04-23T08:05:41+03:00

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Вирусологи из Германии выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа. Для этого они подвергли массовому тестированию жителей коммуны Гангельт, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Ученые установили, что реальная летальность COVID-19 составляет лишь 0,37%. Это происходит из-за бессимптомного течения болезни.

Однако, как рассказала kp.ru Александра Федулова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики СВФУ, коронавирус намного опасней гриппа.

Так, носитель COVID-19 может заразить большее количество человек, не имеющих иммунитета, чем больной сезонным гриппом. И основной способ борьбы с этой болезнью – вакцинация и карантин. Однако сейчас, в ситуации с коронавирусом применяют только последний вариант, что делает новую инфекцию более опасой.

ИСТОЧНИК KP.RU