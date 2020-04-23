Ученые в Германии выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа
Вирусологи из Германии выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа. Для этого они подвергли массовому тестированию жителей коммуны Гангельт, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Ученые установили, что реальная летальность COVID-19 составляет лишь 0,37%. Это происходит из-за бессимптомного течения болезни.
Однако, как рассказала kp.ru Александра Федулова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики СВФУ, коронавирус намного опасней гриппа.
Так, носитель COVID-19 может заразить большее количество человек, не имеющих иммунитета, чем больной сезонным гриппом. И основной способ борьбы с этой болезнью – вакцинация и карантин. Однако сейчас, в ситуации с коронавирусом применяют только последний вариант, что делает новую инфекцию более опасой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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