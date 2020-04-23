В Краснодаре в районе Мариинского сквера построят новые сети канализации
В Краснодаре в районе Мариинского сквера построят новые сети канализации. Работы будут организованы в соответствии с санитарными нормами, без отключения абонентов.
На время строительства с 23 апреля до 30 мая движение транспорта временно ограничат по одной из полос улицы Октябрьской и Красина. Новый участок хозяйственно-бытовой канализации появится в районе Мариинского сквера по Октябрьской.
С 23 апреля по 30 мая автомобилисты не смогут проехать:
- вдоль Мариинского сквера при повороте с Красина;
- при повороте с Октябрьской в сторону Индустриальной.
- На всех участках установят временные дорожные знаки, участки строительства будут огорожены, - добавили в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU