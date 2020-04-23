2020-04-23T08:02:39+03:00
Общество

В Краснодаре в районе Мариинского сквера построят новые сети канализации

Здесь с 23 апреля по 30 мая ограничат движение авто
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре в районе Мариинского сквера построят новые сети канализации. Работы будут организованы в соответствии с санитарными нормами, без отключения абонентов.

На время строительства с 23 апреля до 30 мая движение транспорта временно ограничат по одной из полос улицы Октябрьской и Красина. Новый участок хозяйственно-бытовой канализации появится в районе Мариинского сквера по Октябрьской.

С 23 апреля по 30 мая автомобилисты не смогут проехать:

- вдоль Мариинского сквера при повороте с Красина;

- при повороте с Октябрьской в сторону Индустриальной.

- На всех участках установят временные дорожные знаки, участки строительства будут огорожены, - добавили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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