23 Апр 2020 2020-04-23T08:26:19+03:00

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На Кубани в онлайн-формате пройдет всероссийская акция «Библионочь». Она будет посвящена 75-летию Победы в ВОВ и пройдет 25 апреля.

Как сообщили в министерстве культуры Краснодарского края, государственные и муниципальные библиотеки, музеи и выставочные залы подготовили насыщенную программу мероприятий для детей и взрослых.

Так, сотрудники универсальной научной библиотеки имени Пушкина расскажут о Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды и проведут видеолекции, посвященные битве за Кавказ и подвигам прославленных летчиц Кубани.

- Краевая юношеская библиотека проведет флешмоб «Живое слово о Победе», выставки и викторины. Также молодежь региона прочтет лирику поэта-фронтовика Ивана Вараввы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сотрудники исторического музея-заповедника имени Фелицына представят новую передвижную выставку «Сыны Отечества – Герои Великой Победы». Также на их страничке выступят актеры Алексей Замко и Евгения Павлова, представителям детского театра балета «Мимолетности». Слово дадут и поэту Эллине Савченко.

ИСТОЧНИК KP.RU