Кубань предложила Ростуризму допмеры господдержки туристической отрасли

23 Апр 2020 2020-04-23T08:48:35+03:00

Так, предусмотрена отсрочка по налоговым и арендным платежам

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О помощи организациям туризма министр курортов, туризма и олимпийского наследия Светлана Балаева рассказала в ходе прямого эфира.

Она сообщила о том, что разработано несколько пакетов мер поддержки на федеральном и краевом уровнях. Федеральные затрагивают крупные, средние и малые предприятия. Они предполагают продление сроков уплаты налога на прибыль организаций и налога по упрощенной системе, НДФЛ и многое другое.

Также по решению Правительства РФ субъекты МСП имеют право обратиться в банк с требованием реструктуризации кредита или займа.

На региональном уровне меры поддержки установлены для крупных предприятий наиболее пострадавших отраслей, на которые не распространяются федеральные решения. Например, предусмотрена отсрочка по налоговым и арендным платежам до 15 ноября 2020 года.

- Еще одна региональная мера – предоставление краевым фондом микрофинансирования льготных микрозаймов «Антикризисный 1-1-1» по ставке 1% годовых, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Также были выработаны предложения по дополнению пакета мер господдержки турсферы. Это отмена соцвыплат с фондов оплаты труда, отмена начисления НДФЛ, отсрочка уплаты НДС, отмена либо снижение ставок региональных налогов на имущество и на землю, снижение ставок по УСН. Предложения направлены регионом в Ростуризм.

ИСТОЧНИК KP.RU