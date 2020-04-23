В Краснодаре педагоги детсадов занимаются с ребятами дистанционно

23 Апр 2020 2020-04-23T09:19:02+03:00

Это они делают на интернет-сайтах и в мессенджерах

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Дистанционная работа по развитию детей идет во всех 173 муниципальных детских садах Краснодара. На официальных сайтах учреждений появились тематические блоки «Обучаемся дома вместе!». Они направлены на помощь родителям в поиске идей для совместных дел с детьми. Также воспитатели проводят творческие развивающие и обучающие онлайн-уроки.

Как рассказали в городском департаменте образования, с помощью переписки по электронной почте и в соцсетях идет ежедневная образовательная работа. В каждом саду самостоятельно разрабатывают темы занятий на неделю вперед.

Дистанционная работа идет на сайтах детских садов, в родительских группах WathsApp, в социальных сетях: Instagram, Вконтакте, на видеосервисе YouTube.

- Всего в Краснодаре 173 муниципальных детских сада, их посещают 66 тысяч детей, работает 5,6 тысяч педагогов. Сейчас они закрыты в связи с опасностью распространения коронавирусной, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU