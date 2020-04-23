2020-04-23T09:37:22+03:00
Происшествия

В Славянском районе мужчина незаконно ловил рыбу

Ущерб превысил 13 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Славянском районе мужчина незаконно ловил рыбуВ Славянском районе мужчина незаконно ловил рыбуФото: Архив "КП"
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Находясь на маршруте патрулирования на территории Приазовского государственного заказника, сотрудники полиции заметили на берегу отводного канала реки Протока мужчину. Он ловил рыбу запрещенными снастями.

- Его задержали. В лодке 39-летнего местного жителя нашли рыбу различных пород и запрещенные снасти. Сумма ущерба превысила 13 тысяч рублей. Мужчину доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарском краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Его могут осудить на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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