В Славянском районе мужчина незаконно ловил рыбу
Находясь на маршруте патрулирования на территории Приазовского государственного заказника, сотрудники полиции заметили на берегу отводного канала реки Протока мужчину. Он ловил рыбу запрещенными снастями.
- Его задержали. В лодке 39-летнего местного жителя нашли рыбу различных пород и запрещенные снасти. Сумма ущерба превысила 13 тысяч рублей. Мужчину доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарском краю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Его могут осудить на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU