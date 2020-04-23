В Армавире приставы опечатали детскую площадку
В Армавире детский развлекательный центр, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, работал во время карантина.
- В рамках исполнения решения районного суда приставы опечатали вход на территорию площадки на 30 суток. Владелицу предупредили о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности организации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарском краю.
Приставы продолжают работу по приостановке деятельности различных предприятий и организаций в регионе. Предприниматели, не соблюдающие меры по противодействию инфекции, будут закрывать свои коммерческие объекты принудительно.
Напомним, в станице Ленинградской продовольственный рынок закрыли «на карантин». Торговую точку опечатали.
ИСТОЧНИК KP.RU