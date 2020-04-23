2020-04-23T10:05:42+03:00
Общество

В Армавире приставы опечатали детскую площадку

Его деятельность приостановлена на месяц
Александра ПОДУШКО
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В Армавире приставы опечатали детскую площадкуВ Армавире приставы опечатали детскую площадкуФото: Архив "КП"
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В Армавире детский развлекательный центр, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, работал во время карантина.

- В рамках исполнения решения районного суда приставы опечатали вход на территорию площадки на 30 суток. Владелицу предупредили о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности организации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарском краю.

Приставы продолжают работу по приостановке деятельности различных предприятий и организаций в регионе. Предприниматели, не соблюдающие меры по противодействию инфекции, будут закрывать свои коммерческие объекты принудительно.

Напомним, в станице Ленинградской продовольственный рынок закрыли «на карантин». Торговую точку опечатали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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