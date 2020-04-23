В Белореченском районе мужчина украл из частного дома 10 тысяч рублей
В дежурную часть обратился 57-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в его отсутствие из дома пропали 10 тысяч рублей.
- Правоохранители следов взлома не обнаружили. Они опросили возможных очевидцев, установили круг лиц, вхожих в жилище потерпевшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Правоохранители задержали ранее судимого 42-летнего жителя Апшеронска. Его доставили в отдел полиции. Он рассказал, что через незапертое окно проник в дом и похитил деньги, которые уже успел потратить.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Его могут осудить на шесть лет.
ИСТОЧНИК KP.RU