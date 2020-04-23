2020-04-23T10:20:44+03:00
Происшествия

В Белореченском районе мужчина украл из частного дома 10 тысяч рублей

Окно, через которое он попал в жилище, было открыто
Александра ПОДУШКО
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В Белореченском районе мужчина украл из частного дома 10 тысяч рублейВ Белореченском районе мужчина украл из частного дома 10 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В дежурную часть обратился 57-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в его отсутствие из дома пропали 10 тысяч рублей.

- Правоохранители следов взлома не обнаружили. Они опросили возможных очевидцев, установили круг лиц, вхожих в жилище потерпевшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители задержали ранее судимого 42-летнего жителя Апшеронска. Его доставили в отдел полиции. Он рассказал, что через незапертое окно проник в дом и похитил деньги, которые уже успел потратить.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Его могут осудить на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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