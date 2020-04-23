Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 апреля 2020 года составило 539 человек

23 Апр 2020 2020-04-23T12:22:59+03:00

На Кубани коронавирус зарегистрировали еще у 58 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 апреля 2020 года [подкаст]

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По данным на 23 апреля, на Кубани коронавирус зарегистрировали еще у 58 пациентов. Таким образом, COVID-19 в регионе нашли у 539 человек.

В Краснодарском крае 58 новых случаев коронавируса 00:00 00:00

- За последние сутки в России подтверждено 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. Зафиксировано 42 летальных исхода. Полностью выздоровел 471 человек, - сообщает Оперативный штаб.

Как стало известно, среди заболевших в регионе 32 женщины и 26 мужчин, в том числе пять несовершеннолетних в возрасте от 5 до 17 лет.

30 новых случаев нашли в краевой столице, по восемь человек в Сочи и Ейском районе. Три новых пациента в Лабинском районе, по два – в Абинском, Динском и Тихорецком районах, по одному – в Тимашевском, Славянском и Усть-Лабинском районах.

21 пациент в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Зафиксировано 16 летальных исходов. 104 человека уже выписали, из них 16 человек за последние сутки.

С подозрением на инфекцию в медучреждения обратились 2160 человек, в том числе 247 детей. Продолжают стационарное лечение 1212 человек, из них 95 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU