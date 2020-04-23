На Кубани открыли производство спецодежды для медиков

23 Апр 2020 2020-04-23T10:53:07+03:00

Планируется, что фабрика будет отшивать до 200 комплектов в день

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Швейная фабрика в Славянске-на-Кубани первой в регионе перестроилась под выпуск специальных комплектов одноразовой одежды для врачей. Теперь предприятие производит продукцию из нетканых материалов. Это халаты, брюки, куртки, комбинезоны, шапочки, высокие бахилы, нарукавники и маски.

Здесь за короткое время провели модернизацию производства, ассортимент фабрики расширили. Предприятие уже выпустило пилотную партию спецодежды. Ее передали в краевой минздрав для тестирования медперсоналом.

- Планируется, предприятие будет отшивать до 200 комплектов в день, – прокомментировал вице-губернатор Василий Швец.

- Часть затрат на модернизацию и закупку нового оборудования фабрике компенсируют за счет краевого бюджета, - отметили в пресс-службе администрации региона.

Как сообщили в департаменте промышленной политики, еще 32 краевых предприятия перенастроили свои производства под выпуск защитных масок для лица из различного материала.

ИСТОЧНИК KP.RU