На Кубани открыли производство спецодежды для медиков
Швейная фабрика в Славянске-на-Кубани первой в регионе перестроилась под выпуск специальных комплектов одноразовой одежды для врачей. Теперь предприятие производит продукцию из нетканых материалов. Это халаты, брюки, куртки, комбинезоны, шапочки, высокие бахилы, нарукавники и маски.
Здесь за короткое время провели модернизацию производства, ассортимент фабрики расширили. Предприятие уже выпустило пилотную партию спецодежды. Ее передали в краевой минздрав для тестирования медперсоналом.
- Планируется, предприятие будет отшивать до 200 комплектов в день, – прокомментировал вице-губернатор Василий Швец.
- Часть затрат на модернизацию и закупку нового оборудования фабрике компенсируют за счет краевого бюджета, - отметили в пресс-службе администрации региона.
Как сообщили в департаменте промышленной политики, еще 32 краевых предприятия перенастроили свои производства под выпуск защитных масок для лица из различного материала.
ИСТОЧНИК KP.RU
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