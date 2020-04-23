Полицией в Сочи задержана семейная пара наркодилеров

23 Апр 2020 2020-04-23T10:57:11+03:00

Супруги привезли для продажи на курорте мефедрон

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Сотрудниками транспортной полиции Сочи задержаны муж с женой, уроженцев Пскова и Санкт-Петербурга по подозрению нахождения в состоянии схожим с наркотическим.

Супруги вели себя весьма странно и при появлении полицейских попытались выбросить в мусорную урну несколько упаковок из- под лекарств.

В ходе проведения осмотра места происшествия всё было изъято и направлено на экспертизу.

По заключению эксперта, в пакете и тубах из-под лекарственных средств хранилось наркотическое средство мефедрон, общей массой около четырех грамм.

Как установило следствие, наркотики супруги хранили с целью продажи на территории Сочи.

- Следственным отделом Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 35-летнего мужчины и 31-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.п. «а,б» ч.3 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере группой лиц по предварительному сговору», -сообщили в Пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU