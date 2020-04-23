В Краснодарском крае количество летальных исходов из-за коронавируса увеличилось до 16

23 Апр 2020 2020-04-23T12:22:44+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 23 апреля 2020 года [подкаст]

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На Кубани умерли два местных жителя с подтвержденным коронавирусом. Количество летальных исходов увеличилось до 16. Новые случаи зафиксированы в краевой столице.

В Краснодарском крае 58 новых случаев коронавируса 00:00 00:00

16 апреля 61-летний мужчина поступил в городскую больницу №1 с диагнозом внебольничная пневмония, острая респираторная вирусная инфекция. У него было тяжелое течение болезни. Пациент также страдал ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью.

17 апреля у него лабораторно подтвердили опасную инфекцию. 18 апреля пациента перевели в СКИБ, в отделение реанимации. Спасти его, к сожалению, не удалось.

Второй летальный случай также был зафиксирован в Краснодаре. Женщина 76 лет лечилась в больнице с хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, гидротораксом, асцитом, легочной гипертензией, хронической болезнью почек. 19 апреля лабораторно у нее выявили новую инфекцию. 20 апреля пациентку перевели в реанимацию СКИБ. Но несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.

Тем временем, по данным на 23 апреля, на Кубани коронавирус зарегистрировали еще у 58 пациентов. Таким образом, COVID-19 в регионе нашли у 539 человек.

22 апреля еще три человека умерли с подтвержденным коронавирусом. Случаи были зафиксированы в Краснодаре, Лабинском и Ейском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU