2020-04-23T11:22:32+03:00
Происшествия

Жителя Славянского района осудят за хранение марихуаны

Ему грозит до трех лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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Ему грозит до трех лет лишения свободыЕму грозит до трех лет лишения свободы
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Правоохранители Славянского района оперативным путем получили информацию о том, что местный житель может быть причастен к хранению наркотиков.

На территории дома 58-летнего мужчины в хозяйственной постройке нашли сверток газеты, в котором хранилась растительная масса серо-зеленого цвета. Экспертиза установила, что это марихуана. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

- На мужчину за хранение запрещенных веществ завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Белореченском районе мужчина украл из частного дома 10 тысяч рублей. Окно, через которое он попал в жилище, было открыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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