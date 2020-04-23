На территории Кубани действует повышенный класс пожарной опасности
На всей территории Краснодарского края действует повышенный класс пожарной опасности. На территории 42 районов - особый противопожарный режим.
- За истекшие сутки была зарегистрирована и ликвидирована 1 термоточка. За сутки произошло 3 загорания сухой растительности. Также в лесном фонде произошел один пожар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):
- «01» - единый телефон спасения;
- «101» - с мобильных телефонов;
- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU