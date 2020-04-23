2020-04-23T11:41:19+03:00
Происшествия

На территории Кубани действует повышенный класс пожарной опасности

В лесном фонде было зарегистрировано одно возгорание
Александра ПОДУШКО
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На территории Кубани действует повышенный класс пожарной опасностиНа территории Кубани действует повышенный класс пожарной опасностиФото: Архив "КП"
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На всей территории Краснодарского края действует повышенный класс пожарной опасности. На территории 42 районов - особый противопожарный режим.

- За истекшие сутки была зарегистрирована и ликвидирована 1 термоточка. За сутки произошло 3 загорания сухой растительности. Также в лесном фонде произошел один пожар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый телефон спасения;

- «101» - с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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