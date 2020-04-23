«Аэрофлот» сократит в мае число полетов в Сочи
Аэрофлот корректирует полетную программу по России на май. Изменения коснутся и рейсов из Москвы в Сочи. Минимальное число полетов из столицы на курорт в последний весенний месяц: 14 в неделю.
- Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения. Пассажирам отменённых рейсов будет предложено перебронирование, - сообщается на сайте авиакомпании.
Как сообщалось ранее, аэропорт Сочи продлил режим работы в ограниченном режиме до 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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