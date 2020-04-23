2020-04-23T11:47:01+03:00
Общество

«Аэрофлот» сократит в мае число полетов в Сочи

Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки
Юлия БАРАНОВА
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Международный аэропорт Сочи имени Виталия Севастьянова. Фото: пресс-службы аэропортаМеждународный аэропорт Сочи имени Виталия Севастьянова. Фото: пресс-службы аэропорта
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Аэрофлот корректирует полетную программу по России на май. Изменения коснутся и рейсов из Москвы в Сочи. Минимальное число полетов из столицы на курорт в последний весенний месяц: 14 в неделю.

- Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения. Пассажирам отменённых рейсов будет предложено перебронирование, - сообщается на сайте авиакомпании.

Как сообщалось ранее, аэропорт Сочи продлил режим работы в ограниченном режиме до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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