В Краснодаре в ночь на 23 апреля продезинфицировали 800 километров дорог и тротуаров
Ночью в Краснодаре 8 поливомоечных машин обработали дороги и тротуары. С раннего утра 60 специалистов опрыскивателями продезинфицировали остановки, скверы, подъезды домов, детские площадки.
- Также с применением антисептических препаратов несколько раз в день обрабатывают весь городской общественный транспорт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара
Всего дезинфекцию в домах краевого центра ведут 249 УК, 801 ТСЖ и ЖСК. Обрабатывают 30 тысяч подъездов почти 9950 многоквартирных домов.
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Ежедневно протирают «контактные поверхности». Обеззараживают домофоны, кнопки лифтов, дверные ручки, входные двери, пандусы, почтовые ящики, перила. Обработку ведут утром и вечером.
Дезинфицируют и 600 единиц общественного транспорта. Их обрабатывают перед выходом на линию и после возвращения в депо утром и вечером.
ИСТОЧНИК KP.RU
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