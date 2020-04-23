Школы Сочи присоединились к всероссийскому интернет-проекту по соблюдению самоизоляции
Сочинские школьники присоединились к всероссийскому интернет-проекту «Я – ответственный гражданин: я соблюдаю режим самоизоляции». Основная цель акции - формирование осознанного отношения граждан к режиму самоизоляции в период пандемии.
На сайте КалендарьШколы.рф 70 тысяч учащихся Сочи могут просматривать онлайн-уроки и сдавать обучающие тесты. В пресс-службе мэрии Сочи обратили внимание, что активность каждого интернет-пользователя ежедневно фиксируется.
- Мероприятие проводится на принципах добровольности и участие в нём абсолютно бесплатное. Нам приятно, что всё педагогическое сообщество города, дети и их родители присоединились к проекту. Мы надеемся, что образовательные интернет-платформы будут полезны для каждого, - прокомментировала заместитель начальника управления по образованию и науке администрации Сочи Ирина Лукашова.
Акция продлится до конца карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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