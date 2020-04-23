2020-04-23T12:27:17+03:00
Общество

Главы внутригородских округов патрулируют улицы Краснодара с мобильными группами самоконтроля

Это делают по поручению главы города Евгения Первышова
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В четверг, 23 апреля, главы внутригородских округов Краснодара приняли участие в патрулировании улиц города. В Прикубанском округе это Александр Журавлев, в Западном - Александр Кучмин, в Карасунском - Николай Хропов. В Центральном округе на утреннем разводе мобильных групп присутствовал заместитель главы города Алексей Горбенко.

Теперь по поручению мэра краевой столицы Евгения Первышова с 23 апреля в работе патрулей принимают личное участие главы внутригородских округов. Также заместитель главы Краснодара, атаман Екатеринодарского районного казачьего войска Алексей Горбенко ежедневно участвует в патрулировании города.

- В маршрутах мобильных групп - скверы, бульвары, пешеходные дорожки в «спальных» микрорайонах, магазины. Патрули проверяют обоснованность нахождения жителей на улицах в период карантина, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В ближайшие выходные, 25 и 26 апреля, в Краснодаре скорректируют маршрут движения мобильных отрядов самоконтроля. В графики включат все прибрежные территории - традиционные места отдыха у воды или в зеленых зонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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