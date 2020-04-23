2020-04-23T12:37:01+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина вынес из сетевого магазина цифровую технику и кухонные приборы

Сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчина вынес из сетевого магазина цифровую технику и кухонные приборыНа Кубани мужчина вынес из сетевого магазина цифровую технику и кухонные приборыФото: Архив "КП"
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В полицию Ейского района обратился управляющий одного из сетевых магазинов бытовой техники. Он сообщил, что из торгового помещения неизвестный вынес цифровую технику и кухонные приборы. Сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения. Они вычислили возможного злоумышленника. Вскоре 44-летнего местного жителя задержали. Часть похищенного имущества нашли у него дома. Установлено, что мужчина в течение нескольких месяцев совершил три факта хищения техники из торгового зала сетевого магазина.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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