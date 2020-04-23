Ответил за оскорбление дочери: в Тбилисском районе мужчина зарезал брата

23 Апр 2020 2020-04-23T14:13:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тбилисском районе в отношении 49-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 49-летнего родного брата (ч.1 ст.105 УК РФ).

Родственники проживали в одном из домов на улице Школьной в станице Тбилисской. Вечером 20 апреля в гости к братьям пришел местный житель, с которым они стали выпивать.

Вскоре между родственниками произошла ссора из-за того, что один из братьев оскорбил дочь другого. В ответ на это, обвиняемый ударил ножом в область шеи мужчины. Знакомый местных жителей вызвал сотрудников полиции.

- Есть и другая версия, что причиной конфликта между братьями стал бытовой вопрос, а именно, наследство. Обвиняемый вел неблагополучный образ жизни, пришел к брату, тот его принял, прописал в доме. Спустя несколько дней произошла трагедия, - сообщает «Живая Кубань».

- Сейчас обвиняемый задержан. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU