2020-04-23T13:27:37+03:00
Общество

За пять лет на Кубани около 100 тысяч дольщиков проблемных домов получили жилье

В декабре прошлого года для достройки многоэтажек была создана краевая госкомпания
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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За пять лет на Кубани около 100 тысяч дольщиков проблемных домов получили жилье. Системная работа по решению проблем с долгостроями проходит в крае по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

- Общая площадь сданного жилья составила 2,935 миллиона квадратных метров. Это 36,8 тысяч квартир. С 2017 года были восстановлены права около 75 тысяч дольщиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В регионе впервые в России был разработан и принят закон «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края».

В апреле 2019 года из краевого бюджета выделили 1,5 миллиарда рублей на достройку домов. Всего было отобрано 5 таких объектов. ЖК «Форт Карасун» уже введен в эксплуатацию. Еще 4 объекта находятся на завершающей стадии.

В октябре прошлого года создали региональный Фонд защиты прав дольщиков, который позволяет достраивать дома с привлечением федеральных средств. В декабре для достройки 40 непривлекательных домов была создана краевая госкомпания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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