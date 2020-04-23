Возобновляют движение «Ласточки» между Сочи и Краснодаром
Уже с ближайшего понедельника на участке Краснодар-Сочи после длительного перерыва возобновляется движение скоростных электропоездов.
- Движение поездов «Ласточка» между Сочи и Краснодаром возобновляется с 27 апреля,- сообщает пресс-служба СКЖД.
Движение очень удобных и полюбившихся пассажирам «Ласточек» было прекращено в середине января 2020 года, в связи с началом ремонтных работ в Лысогорском тоннеле между станциями Чинары и Чилипси.
Это привело к значительным неудобствам для пассажиров, которые были вынуждены либо ехать в обход, либо добираться до пункта назначения на автобусах.
ИСТОЧНИК KP.RU