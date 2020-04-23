Возобновляют движение «Ласточки» между Сочи и Краснодаром

23 Апр 2020 2020-04-23T13:36:39+03:00

Электрички не ходили на этом участке более 3 месяцев

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Уже с ближайшего понедельника на участке Краснодар-Сочи после длительного перерыва возобновляется движение скоростных электропоездов.

- Движение поездов «Ласточка» между Сочи и Краснодаром возобновляется с 27 апреля,- сообщает пресс-служба СКЖД.

Движение очень удобных и полюбившихся пассажирам «Ласточек» было прекращено в середине января 2020 года, в связи с началом ремонтных работ в Лысогорском тоннеле между станциями Чинары и Чилипси.

Это привело к значительным неудобствам для пассажиров, которые были вынуждены либо ехать в обход, либо добираться до пункта назначения на автобусах.

ИСТОЧНИК KP.RU