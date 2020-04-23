На Кубани директор организации присвоил деньги заказчика

23 Апр 2020 2020-04-23T13:49:25+03:00

Он обманул его почти на 4,4 миллиона рублей

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В Гулькевичском районе мужчина заключил соглашение с директором одной из коммерческих организаций на поставку металлопроката. Он передал ему около 4,4 миллионов рублей. Однако товар к нему так и не поступил, а деньги злоумышленник не вернул. С заявлением мужчина обратился в полицию.

Вскоре полицейские задержали 31-летнего жителя Новокубанского района. Выяснилось, что полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарском краю.

ИСТОЧНИК KP.RU