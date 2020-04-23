На Кубани депутаты приостановили медосмотры для населения

23 Апр 2020 2020-04-23T17:30:04+03:00

В больницу сейчас нужно обращаться только по неотложным проблемам Фото: Евгения ГУСЕВА

Теперь диспансеризацию по госпрограмме пока не пройти

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Больницы и поликлиники Краснодарского края во время пандемии коронавируса оказывают только неотложную помощь. От походов к врачам с "несрочными" проблемами здоровья пока лучше воздержаться. Решение приостановить проведение профилактических медосмотров и диспансеризации приняли вчера, 22 апреля, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края.

- Это обусловлено вступлением в силу аналогичных правовых актов на федеральном уровне в связи с распространением коронавируса, - пояснил председатель профильного комитета ЗСК Николай Петропавловский.

Кроме того, депутаты регионального парламента установили нормативы для тестирования групп риска на выявление коронавируса. Это необходимо, чтобы помощь по выявлению инфекции оказывалась при предоставлении полиса ОМС. Раньше такие нормативы были предусмотрены только для граждан, побывших за рубежом. Теперь в них включены все, кто контактирует с возможными носителями инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU