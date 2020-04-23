2020-04-23T17:30:04+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани депутаты приостановили медосмотры для населения

Теперь диспансеризацию по госпрограмме пока не пройти
Ева МУР@kp_kuban
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В больницу сейчас нужно обращаться только по неотложным проблемамВ больницу сейчас нужно обращаться только по неотложным проблемамФото: Евгения ГУСЕВА
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Больницы и поликлиники Краснодарского края во время пандемии коронавируса оказывают только неотложную помощь. От походов к врачам с "несрочными" проблемами здоровья пока лучше воздержаться. Решение приостановить проведение профилактических медосмотров и диспансеризации приняли вчера, 22 апреля, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края.

- Это обусловлено вступлением в силу аналогичных правовых актов на федеральном уровне в связи с распространением коронавируса, - пояснил председатель профильного комитета ЗСК Николай Петропавловский.

Кроме того, депутаты регионального парламента установили нормативы для тестирования групп риска на выявление коронавируса. Это необходимо, чтобы помощь по выявлению инфекции оказывалась при предоставлении полиса ОМС. Раньше такие нормативы были предусмотрены только для граждан, побывших за рубежом. Теперь в них включены все, кто контактирует с возможными носителями инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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