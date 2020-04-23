На Кубани на глазах у коллег за взятку задержали полицейского

23 Апр 2020 2020-04-23T15:58:56+03:00

Операция силовиков проходила во время оперативного совещания в отделе МВД

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Появилось видео задержания инспектора ДПС, подозреваемого в получении взятки. Примечательно, что спецоперация проходила прямо в разгар служебного совещания. Предположительно местом действия оперативных мероприятий стал районный отдел МВД в Гулькевичах.

На кадрах видно, как люди в масках поднимают сначала сотрудника полиции с места. Затем зачитывают ему обвинение. И надев наручники, выводят из зала, где находятся его коллеги по службе.

задержание сотрудника полиции в Гулькевичском районе.видео: Жесть Краснодара

Известно, что в следственном отделе СК по Гулькевичскому району находится материал проверки о злоупотреблении должностными полномочиями командиром отдельного взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по Гулькевичскому району, сообщает портал "Южные дела".

Напомним, вчера, 22 апреля, в Сочи за взятку задержали еще одного сотрудника полиции. 2 миллиона предназначались ему, чтобы увести обвиняемого от уголовной ответственности по статье за наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU