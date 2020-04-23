Из подвала частного дома спасатели вынули больше десятка змей
Сотрудники «Кубань-СПАС» сообщают о том, что змеи и ужи в Краснодарском крае проснулись. По одному из адресов в Крымском районе им пришлось выезжать несколько раз.
Фото: "Кубань-СПАС"
- Наибольшей опасности подверглась семья, где трое маленьких детей в хуторе Ленинском, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - Отлавливать змей в подвали частного дома там пришлось трижды.
Ужи-желтобрюхи поселились во дворе и подполье многодетной семьи. Таким образом, спасатели достали из жилища 12 пресмыкающихся.
Кроме того, сотрудникам «Кубань-СПАС» в буквальном смысле пришлось спасать жителей Нижнебаканского от жажды. Желтобрюх не давал пройти жителям к колодцу, чтобы набрать воды. Ползучий гад упорно не сходил со своего места, вызывая ужас у станичников. Спасатели при помощи шанцевого инструмента отловили змею и вывезли в лесной массив.
ИСТОЧНИК KP.RU