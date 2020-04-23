«Гоп-стоп на годы» : жителю Сочи грозит до 7 лет тюрьмы за ограбление 81-летней пенсионерки

23 Апр 2020 2020-04-23T16:50:16+03:00

Сочинцу грозит до 7 лет за ограбление пенсионерки

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции в спальном микрорайоне Макаренко в Центральном районе Сочи обратилась 81-летняя местная жительница. Пенсионерка заявила, что строго следуя правилам самоизоляции, вышла немного прогуляться возле подъезда своего дома.

В этот момент женщина услышала топот ног, а затем ощутила резкую боль в ухе. Пробегавший мимо мужчина на ходу вырвал у нее из уха золотую сережку за 7 тысяч рублей.

Оперативники проведи розыскные мероприятия и по имеющимся приметам установили личность злоумышленника. Его вскоре удалось задержать неподалеку от ломбарда, куда он успел отнести похищенное. 47-летний сочинец в отделе полиции рассказал ,что потратил вырученные деньги на собственные нужды.

Скорее всего, любителю грабить старушек представится возможность длительно и тщательно обдумать всю неблаговидность своего поступка.

- Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет,- сообщает пресс-служба УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU