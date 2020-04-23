2020-04-23T16:50:16+03:00
Общество

«Гоп-стоп на годы» : жителю Сочи грозит до 7 лет тюрьмы за ограбление 81-летней пенсионерки

Грабитель выдернул из уха старушки золотую сережку
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Сочинцу грозит до 7 лет за ограбление пенсионеркиСочинцу грозит до 7 лет за ограбление пенсионерки
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В дежурную часть полиции в спальном микрорайоне Макаренко в Центральном районе Сочи обратилась 81-летняя местная жительница. Пенсионерка заявила, что строго следуя правилам самоизоляции, вышла немного прогуляться возле подъезда своего дома.

В этот момент женщина услышала топот ног, а затем ощутила резкую боль в ухе. Пробегавший мимо мужчина на ходу вырвал у нее из уха золотую сережку за 7 тысяч рублей.

Оперативники проведи розыскные мероприятия и по имеющимся приметам установили личность злоумышленника. Его вскоре удалось задержать неподалеку от ломбарда, куда он успел отнести похищенное. 47-летний сочинец в отделе полиции рассказал ,что потратил вырученные деньги на собственные нужды.

Скорее всего, любителю грабить старушек представится возможность длительно и тщательно обдумать всю неблаговидность своего поступка.

- Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет,- сообщает пресс-служба УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Гоп-стоп на годы» : жителю Сочи грозит до 7 лет тюрьмы за ограбление 81-летней пенсионерки
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