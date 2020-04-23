2020-04-23T17:20:52+03:00
Общество

В Краснодаре публичные слушания по Генплану пройдут онлайн

Депутаты гордумы одобрили такое решение в период угрозы распространения коронавируса
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба мэрии КраснодараФото: пресс-служба мэрии Краснодара
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Общественные обсуждения Генплана кубанской столицы проведут в онлайн-формате. В мэрии такое решение, за которое проголосовали депутаты гордумы, называют вынужденным.

- Обсуждать все решения с жителями - это наша принципиальная позиция, - цитирует пресс-служба администрации Краснодара слова градоначальника Евгения Первышова. - Но в нынешних условиях карантина сделать это возможно только онлайн. То есть удаленно.

По словам мэра, опыт подобного общения с активным населением у властей есть.

Кроме того, в администрации Краснодара заверили, что жителям объяснят пошагово, что нужно будет сделать, чтобы принять участие в обсуждении важного документа. А разработчики Генплана Краснодара из Санкт-Петербурга представят проект тоже дистанционно.

"КП" - Кубань" сообщит о решении, на какой день назначат публичные слушания Генплана краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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