Ленинградский филиал «Россети Кубань» принял 400 заявок на подключение

23 Апр 2020 2020-04-23T17:31:35+03:00

Большинство из них поступило в формате онлайн

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С начала 2020 года около 400 абонентов подали заявки в Ленинградский филиал компании «Россети Кубань» (ПАО Кубаньэнерго») на технологическое присоединение или увеличение мощности. В настоящее время по 277 уже заключены договора. Большинство заявок поступило через «Личный кабинет» клиента на сайте «Россети Кубань» и «Портал-тп.рф».

В зону ответственности Ленинградских электрических сете входят пять районов: Ленинградский, Кущевский, Староминский, Щербиновский и Ейский районы. За бесперебойную подачу электроэнергии и качественное обслуживание потребителей отвечает 681 сотрудник.

Отметим, с 18 марта центр обслуживания потребителей филиала работает в дистанционном формате обслуживания. За это время специалисты центра обработали и направили ответы на 60 обращений жителей пяти районов на севере Краснодарского края. Большинство вопросов потребителей были связаны с процедурой подачи заявки, качеством электроснабжения, работой приборов учета.

В прошлом году центр обслуживания потребителей Ленинградских электрических сетей принял более 300 подобных обращений.

Напомним, в настоящее время все клиентские офисы группы компаний «Россети» переведены в онлайн-формат. Подать заявку или оставить обращение в настоящий момент можно в электронном виде: через «Личный кабинет» на официальном сайте «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»), через «Портал-тп.рф» на сайте ПАО «Россети», а также позвонив на горячую линию Call-центра.

Вопросы по ограничениям энергоснабжения и о качестве электроэнергии можно задать на сайте Светлаястрана.рф или по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52.

ИСТОЧНИК KP.RU