2020-04-23T18:00:45+03:00
Общество

Суд приговорил краснодарку к обязательным работам за организацию митингов

Марину Мелихову наказали на 150 часов
Ева МУР@kp_kuban
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Марина МелиховаМарина Мелихова
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Члену общественной организации "Граждане СССР" Марине Мелиховой присудили 150 часов обязательных работ за организацию несанкционированного митинга у памятника Ленину вчера, 22 апреля.

- На своей странице в соцсети краснодарка призывала массово поучаствовать в возложении цветов. При этом никаких уведомлений в установленном законом форме о публичном мероприятии гражданка Мелихова не обращалась, - сообщили в Ленинском суде Краснодара.

Надо сказать, Марина Мелихова по подобному обвинению в суд попадает не в первый раз.

Аналогичные дела с участием членов организации "Граждане СССР" расследуются и в других регионах. Часть из них - это уголовные преступления экономической направленности.

Напомним, появилось видео задержания инспектора ДПС, подозреваемого в получении взятки. Примечательно, что спецоперация проходила прямо в разгар служебного совещания. Предположительно местом действия оперативных мероприятий стал районный отдел МВД в Гулькевичах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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