2020-04-23T18:28:51+03:00
Общество

Бывший президент Адыгеи даровал фронтовикам 100 миллионов рублей

Выплату в 50 тысяч рублей теперь получат более 2 тысяч участников Великой Отечественной войны на Кубани
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Глава Краснодарского края поблагодарил мецената Хазрета Совмена за солидную финансовую помощь для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Экс-президент Республики Адыгеи выделил 100 миллионов рублей на выплаты ветеранам-фронтовикам Кубани.

- Ветераны, участники боевых действий, в этом году получат единовременно по 50 тысяч рублей, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Это более 2 тысяч человек.

Эти и другие выплаты ветераны должны получить в мае. Подавать документы и ходить по инстанциям, по словам министра труда и соцразвития Краснодарского края Сергея Гаркуши, не придется. Все средства будут выплачены посредством отделений почтовой связи.

Надо сказать, что помимо частной финансовой помощи, из бюджета региона на поддержку фронтовиков и их семей было выделено 500 миллионов рублей. Эти средства пошли на ремонт жилья и прочие нужды участников Великой Отечественной войны.

СПРАВКА "КП"

Хазрет Совмен - президент Республики Адыгея с 8 февраля 2002 по 13 января 2007 годы. В рейтинге миллиардеров России в 2006 году журнал «Финанс» оценил состояние Хазрета Совмена в 11 млрд. рублей (116-е место).

ИСТОЧНИК KP.RU

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