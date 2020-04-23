2020-04-23T18:42:13+03:00
Общество

В Сочи эвакуировали торговый центр из-за угрозы взрыва

В нем работали несколько магазинов
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи эвакуировали торговый центр. Фото: архив КПВ Сочи эвакуировали торговый центр. Фото: архив КП
Изменить размер текста:

В центре Сочи был частично эвакуирован торговый центр, который расположен на улице Московской, рядом с центральным рынком. В нем работали несколько магазинов.

- Поступило сообщение об имеющейся угрозе одного из административных зданий в городе Сочи. На место незамедлительно выехали все оперативные службы, кинолог с собакой обследовали здание и прилегающую территорию, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы обратил внимание, что предметов, угрожающих жизни и здоровью посетителей центра обнаружено не было. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи загорелся большой склад неподалеку от аэропорта
В Сочи эвакуировали торговый центр из-за угрозы взрыва
Бывший президент Адыгеи даровал фронтовикам 100 миллионов рублей
Суд приговорил краснодарку к обязательным работам за организацию митингов
Ленинградский филиал «Россети Кубань» принял 400 заявок на подключение
В Краснодаре публичные слушания по Генплану пройдут онлайн
«Гоп-стоп на годы» : жителю Сочи грозит до 7 лет тюрьмы за ограбление 81-летней пенсионерки
Из подвала частного дома спасатели вынули больше десятка змей
На Кубани на глазах у коллег за взятку задержали полицейского
ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки
На Кубани депутаты приостановили медосмотры для населения
На Кубани директор организации присвоил деньги заказчика
Возобновляют движение «Ласточки» между Сочи и Краснодаром
За пять лет на Кубани около 100 тысяч дольщиков проблемных домов получили жилье
Ответил за оскорбление дочери: в Тбилисском районе мужчина зарезал брата
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса
На Кубани мужчина вынес из сетевого магазина цифровую технику и кухонные приборы
Главы внутригородских округов патрулируют улицы Краснодара с мобильными группами самоконтроля
Школы Сочи присоединились к всероссийскому интернет-проекту по соблюдению самоизоляции
В Краснодаре в ночь на 23 апреля продезинфицировали 800 километров дорог и тротуаров
«Аэрофлот» сократит в мае число полетов в Сочи
На территории Кубани действует повышенный класс пожарной опасности
Жителя Славянского района осудят за хранение марихуаны
В Краснодарском крае количество летальных исходов из-за коронавируса увеличилось до 16
Полицией в Сочи задержана семейная пара наркодилеров
На Кубани открыли производство спецодежды для медиков
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 апреля 2020 года составило 539 человек