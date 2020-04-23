В Сочи эвакуировали торговый центр из-за угрозы взрыва

23 Апр 2020 2020-04-23T18:42:13+03:00

В нем работали несколько магазинов

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В центре Сочи был частично эвакуирован торговый центр, который расположен на улице Московской, рядом с центральным рынком. В нем работали несколько магазинов.

- Поступило сообщение об имеющейся угрозе одного из административных зданий в городе Сочи. На место незамедлительно выехали все оперативные службы, кинолог с собакой обследовали здание и прилегающую территорию, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы обратил внимание, что предметов, угрожающих жизни и здоровью посетителей центра обнаружено не было. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU