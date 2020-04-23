2020-04-23T20:13:00+03:00
Общество

В Сочи загорелся большой склад неподалеку от аэропорта

На место прибыли пожарные расчеты МЧС
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи загорелся склад рядом с аэрпортом. Фото ВК "ЧП Сочи"В Сочи загорелся склад рядом с аэрпортом. Фото ВК "ЧП Сочи"
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В 18.36 23 апреля диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о сильном пожаре на улице Таврической, в Адлерском районе Сочи. Клубы густого черного дыма видны за полтора десятка километров от места возгорания.

К месту пожара направлены пожарные подразделения МЧС России с 4 единицами техники и 18 сотрудниками.

По данным МЧС произошло возгорание в складском помещении на площади 150 м2.

- В 19:18 ликвидировано открытое горение, а в 19.35. пожар полностью потушен,- сообщает ГУ МЧС по региону.

Причины пожара еще предстоит установить. Сведений о пострадавших пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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