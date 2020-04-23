В Сочи загорелся большой склад неподалеку от аэропорта
В 18.36 23 апреля диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о сильном пожаре на улице Таврической, в Адлерском районе Сочи. Клубы густого черного дыма видны за полтора десятка километров от места возгорания.
К месту пожара направлены пожарные подразделения МЧС России с 4 единицами техники и 18 сотрудниками.
По данным МЧС произошло возгорание в складском помещении на площади 150 м2.
- В 19:18 ликвидировано открытое горение, а в 19.35. пожар полностью потушен,- сообщает ГУ МЧС по региону.
Причины пожара еще предстоит установить. Сведений о пострадавших пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU