В Сочи 237 участников Великой Отечественной войны получат единовременную выплату
В Сочи участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату.
Напомним, что об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеосовещания с главами муниципалитетов региона. Он подчеркнул, что, несмотря на трудности, связанные с режимом карантина, поддержка и забота должна быть оказана всем без исключения ветеранам.
- Единовременную выплату получат более 2 тысяч фронтовиков, 237 из которых проживают в Сочи. На эти цели из краевого бюджета уже выделено порядка 500 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Средства пойдут как на выплаты, так и на ремонт жилья участников войны.
ИСТОЧНИК KP.RU