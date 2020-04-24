2020-04-24T08:24:00+03:00
Общество

В Сочи 237 участников Великой Отечественной войны получат единовременную выплату

Сумма составит 50 тысяч рублей
Юлия БАРАНОВА
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Единовременную выплату получат более 2 тысяч фронтовиков, 237 из которых проживают в СочиЕдиновременную выплату получат более 2 тысяч фронтовиков, 237 из которых проживают в СочиФото: Юлия БАРАНОВА
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В Сочи участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату.

Напомним, что об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеосовещания с главами муниципалитетов региона. Он подчеркнул, что, несмотря на трудности, связанные с режимом карантина, поддержка и забота должна быть оказана всем без исключения ветеранам.

- Единовременную выплату получат более 2 тысяч фронтовиков, 237 из которых проживают в Сочи. На эти цели из краевого бюджета уже выделено порядка 500 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Средства пойдут как на выплаты, так и на ремонт жилья участников войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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