В Сочи медиков угостили хворостом и перемечами

24 Апр 2020 2020-04-24T08:37:31+03:00

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В Сочи за время проведения всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса, присоединилось более 93 тысяч волонтёров. Среди них и представители татаро-башкирского сообщества. Они приготовили горячие обеды для медперсонала инфекционной больницы №2.

- Мы решили поблагодарить врачей и приготовили национальную выпечку – хворост, баурсак (сладкие шарики), кыстыбай (лаваш с картошкой), перемеч (пирожки с мясом). А представители молодёжного крыла общины взялись за приготовление плова. Да не просто в казане на плите, а на открытом огне. Так что плов получился ароматным, рассыпчатым и щедро сдобренным специями, - рассказал председатель общины Валид Ильясов.

В пресс-службе мэрии Сочи обратили внимание, что эта не разовая акция, и подобная помощь медикам будет оказываться и в дальнейшем.

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ИСТОЧНИК KP.RU